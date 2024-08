Radlerin prallt mit Auto zusammen: Notarzt fordert Rettungshubschrauber an

Kerpen - Bei einem Unfall in Kerpen bei Köln ist eine Radfahrerin (58) am Mittwoch schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Die Radfahrerin war in einem Kreisverkehr in Kerpen mit der Autofahrerin zusammengeprallt. © Feuerwehr Bergheim

Wie die Feuerwehr im Rhein-Erft-Kreis am Donnerstag schilderte, war die Radlerin am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in einem Kreisverkehr an der Fischbachstraße im Stadtteil Quadrath-Ichendorf mit einer Mini-Fahrerin (59) zusammengeprallt.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß derart schwere Verletzungen, dass ein Notarzt entschied, einen Rettungshubschrauber anzufordern.

Den Rettungskräften vor Ort gelang es im weiteren Verlauf jedoch, die Radfahrerin so weit zu stabilisieren, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden konnte.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Feuerwehrkräfte sicherten unterdessen die Unfallstelle ab und unterstützen bei den Rettungsmaßnahmen.