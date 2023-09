Raser-Rambo schrottet Miet-Lamborghini - Edel-Flitzer nur noch Schrott wert

Der 610 PS starke Lamborghini Huracan war nach dem Allein-Crash nur noch Schrott wert. © Polizeipräsidium Mainz

Vorweg sei aber gleich erwähnt: Dem Fahrer ging es nach dem Crash wie durch ein Wunder körperlich ausgezeichnet. Er konnte unverletzt und eigenständig aus dem Wrack, welches mal ein orangenes Geschoss gewesen war, aussteigen.

Das berichtete das Polizeipräsidium in Mainz am heutigen Freitagmorgen. Der Mitteilung zufolge war der 43 Jahre alte Fahrer des lediglich gemieteten Lamborghini Huracan (Neupreis um die 200.000 Euro) kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 9 zwischen Mainz und Worms unterwegs.

Der Rheinhesse hatte das rund 610 PS starke Asphalt-Ungetüm über die regennasse Fahrbahn manövriert - und wollte es gegen 0.20 Uhr an einer Stelle scheinbar so richtig wissen. Demnach beschleunigte er wohl in einer Kurve nochmal so richtig, unterschätzte dabei aber die Witterungsbedingungen und geriet letztlich ins Schleudern.

Nach einer etwa 200 Meter langen Rutschpartie ins Ungewisse, krachte er schließlich mit voller Wucht in eine Leitplanke, sodass sein Gefährt entgegen der Fahrtrichtung schleuderte und erst dann zum Stehen kam.