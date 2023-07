Reifen löst sich, schleudert in Gegenverkehr und kracht in Windschutzscheibe

Siegen-Wittgenstein - Bei einem Unfall im Kreis Siegen-Wittgenstein ist eine Autofahrerin (48) verletzt worden. Das Rad eines anderen Wagens hatte sich gelöst und war in die Windschutzscheibe der 48-Jährigen gekracht.

Die Windschutzscheibe wurde bei dem Unfall zertrümmert. Die Polo-Fahrerin (48) erlitt leichte Verletzungen. © Polizei Siegen-Wittgenstein

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war eine 42-jährige Seat-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr auf der Abfahrt der Hüttentalstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs.

Plötzlich löste sich das linke vordere Rad von ihrem Wagen und flog geradewegs in den Gegenverkehr, wo der Reifen zunächst gegen den hinteren Teil eines entgegenkommenden Lastwagens prallte.

Anschließend schleuderte er nach oben und flog wieder in Richtung der Gegenfahrbahn. Dort krachte das Rad dann in die Windschutzscheibe einer 48-jährigen Polo-Fahrerin, die sich unmittelbar hinter dem Seat befunden hatte.

Glücklicherweise durchschlug das Rad die Windschutzscheibe des VW Polo nicht komplett, sodass die 48-Jährige leichte Verletzungen davontrug.

"An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 12.000 Euro", schilderte ein Sprecher der Beamten.