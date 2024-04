Renault bleibt plötzlich stehen: 31-Jähriger kann nicht mehr ausweichen - zwei Schwerverletzte

Bergisch-Gladbach - Schwerer Unfall in Nordrhein-Westfalen ! Auf der L288 bei Bergisch Gladbach sind zwei Autos ineinander gekracht.

Auf der L288 bei Bergisch Gladbach ist es zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei meldete, ereignete sich der Crash am gestrigen Ostermontag. Demnach war eine 70-jährige Frau aus Ruppichteroth mit ihrem Renault auf der L288 in Richtung Rösrath-Forsbach unterwegs gewesen.

Nach Angaben der Frau wollte sie ein Auto, das am Fahrbahnrand stand, anfahren lassen und verringerte deshalb ihre Geschwindigkeit. Sie wurde so langsam, dass sie plötzlich zum Stehen kam, was ein 31-jähriger Fiat-Fahrer aus Dortmund jedoch zu spät bemerkte und der 70-Jährigen hinten auffuhr.

Sowohl die Frau aus Ruppichteroth als auch der 31-jährige Dortmunder wurden bei dem heftigen Auffahrunfall schwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein Beifahrer, der in dem Renault der 70-Jährigen saß, blieb glücklicherweise unverletzt.