Rentner missachtet Vorfahrt, dann kracht's: Jugendlicher schwer verletzt

Neuss - In Neuss hat ein Jugendlicher (17) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Ein 20-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der weiße BMW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Fahrer (20) erlitt leichte Verletzungen. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, war ein 80-Jähriger am Montagabend in seinem roten Mazda-SUV im Neusser Stadtteil Holzheim auf der Eppinghovener Straße Richtung unterwegs.

Gegen 21.40 Uhr bog der Senior dann nach rechts in die Kapellener Straße ab, missachtete dabei jedoch ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines von links kommenden 20-Jährigen, der in seinem weißen BMW-SUV die Kapellener Straße Richtung Reuschenberg befahren hatte.

In der Folge prallte der BMW zunächst gegen den Mazda und krachte anschließend in den Zaun eines gegenüberliegenden Grundstücks.

Während der 20-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen davontrug und für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, erlitt sein 17-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der Jugendliche wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.

"Neben mehreren Streifenwagen waren zur Bergung und Versorgung der Verletzten auch der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort", schilderte der Sprecher. Der 80-Jährige blieb unverletzt.