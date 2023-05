Rentnerin kommt von Straße ab und prallt gegen Betonsäule: Zwei Frauen schwer verletzt

Langenfeld - Bei einem Unfall in Langenfeld (Kreis Mettmann) haben zwei Rentnerinnen (78 und 80 Jahre) schwere Verletzungen erlitten.

Der VW Polo verbuchte bei dem Unfall in Langenfeld einen Totalschaden. © Polizei Mettmann

Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, war eine 80-jährige Polo-Fahrerin samt einer Beifahrerin (78) am Donnerstagabend auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Langenfeld unterwegs.

Zeugenaussagen zufolge reduzierte die Frau dann gegen 19.30 Uhr plötzlich ihre Geschwindigkeit und kam anschließend aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab.

Der Polo überfuhr in der Folge den Grünstreifen und prallte anschließend gegen eine dortige Betonsäule.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen zudem auf den danebenliegenden Geh- und Radweg der Straße geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam.

Die beiden Düsseldorferinnen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Kleinwagen verbuchte einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. "Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von circa 15.000 Euro", erklärte der Sprecher.