Rettungswagen kracht in Laster: Fünf Verletzte bei Unfall auf der B180

Pretzsch - Bei einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Laster auf der B180 bei Pretzsch im Burgenlandkreis sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden.

Als der Laster abbog, wollte der Rettungswagen überholen. Daraufhin kam es zur Kollision. (Symbolbild) © 123RF/20er

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich das Unglück in den Mittagsstunden ereignet.

Demnach war der Brummi auf der Bundesstraße zunächst in Richtung Naumburg unterwegs, wollte jedoch in Pretzsch nach links abbiegen. Ein nachfolgender, mit Blaulicht fahrender Rettungswagen wollte den Laster in diesem Moment überholen. Dabei kam es jedoch zur Kollision.

Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie anschließend zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Drei der Betroffenen wurden inzwischen wieder entlassen. Die beiden anderen befinden sich laut Polizei jedoch noch weiter in stationärer Behandlung.