War der Alkohol schuld? Zwei Männer bei Frontalcrash schwer verletzt

Rheinbach - Bei einem Frontalcrash auf der B266 in Rheinbach bei Bonn wurden zwei Männer (25, 43) am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt. Die Fahrbahn war bis zum Vormittag gesperrt.

Warum die beiden Wagen frontal aufeinanderprallten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. © Marius Fuhrmann

Die genauen Hintergründe sind noch unklar, allerdings lägen laut Polizei erste Hinweise vor, dass der 25-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte.

Der Mann war mit seinem Opel Astra auf der Bundesstraße unterwegs, als er gegen 5.27 Uhr mit dem Citroën Transporter eines 43-Jährigen zusammengeprallt war.

Dadurch sei die Karosserie des Opels so stark beschädigt worden, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde, so die Polizei. Er musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Auch der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Beide Männer wurden daraufhin zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.