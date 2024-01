Rollerfahrer kracht in Müllcontainer: Wochen später stirbt er - Polizei sucht Zeugen

Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klink. Dort erlag er nun leider seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, geschah der Unfall bereits am 8. Januar. An jenem Tag gegen 12.20 Uhr sei ein 64-Jähriger mit seinem Piaggio-Roller auf der Kölner Straße in Richtung Zündorf unterwegs gewesen.

In Höhe der Hausnummer 33 soll es dann zu dem schrecklichen Unglück gekommen sein. Demnach war er von einem Auto geschnitten worden, sodass er nach rechts von der Straße abkam. Dort krachte er in einen Müllcontainer und stürzte.



Mit schweren Kopfverletzungen mussten Rettungskräfte den Mann aus Köln damals in eine Klinik bringen. Dort erlag er, etwas mehr als zwei Wochen später, am vergangenen Samstagabend (27. Januar), seinen schweren Verletzungen.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas zum Unfallhergang, dem gesuchten Auto und/oder dem mutmaßlichen Unfallverursacher sagen können.