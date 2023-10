12.10.2023 07:53 Motorrad gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit zwei Autos: Fahrer (29) schwer verletzt

Bei einem Unfall in Südhessen wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten.

Von Marc Thomé

Schaafheim - Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und zwei Autos im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg hat sich der 29 Jahre alter Biker am frühen Abend des gestrigen Mittwochs schwere Verletzungen zugezogen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. © Stefan Sauer/dpa Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Motorradfahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der 29-Jährige auf seinem Motorrad gegen 17.20 Uhr auf der L3115 von Schlierbach in Richtung Schaafheim unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er zwei entgegenkommende Autos. Der Motorradfahrer habe laut dem Sprecher anschließend noch selbstständig anhalten können, hatte sich bei der Kollision aber dennoch schwer verletzt. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die L3115 laut dem Sprecher für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa