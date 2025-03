05.03.2025 10:24 Ersthelfer und Notarzt können nicht mehr helfen: Frau stirbt noch am Unfallort

Auf der L3180 bei Schlüchtern in Südosthessen kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall: Eine Peugeot-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle!

Von Florian Gürtler

Schlüchtern - Eine 68-jährige Frau überschlug sich mit einem Peugeot vermutlich mehrfach: Die Autofahrerin starb am heutigen Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der L3180 im südosthessischen Main-Kinzig-Kreis. Auf der L3180 bei Schlüchtern kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall. © 5VISION.NEWS Der tragische Crash ereignete sich gegen 7 Uhr bei der Stadt Schlüchtern, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die 68-Jährige mit ihrem Wagen von Sinntal-Sannerz in Richtung Schlüchtern-Herolz unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Peugeot kam von der Landstraße ab und überschlug sich laut einem Sprecher "wohl mehrfach". Unfall Mädchen (8) frontal von Auto erfasst und schwer verletzt Das massiv beschädigte Auto blieb auf der Seite liegen, wie Fotos von der Unfallstelle zeigen. Unfall auf der L3180 bei Schlüchtern: Polizei sucht Zeugen Für die Fahrerin dieses Peugeot kam jede Hilfe zu spät: Die 68-Jährige starb noch am Unfallort. © 5VISION.NEWS Die Fahrerin erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen: "Trotz Hilfemaßnahmen von hinzukommenden Verkehrsteilnehmern und sofortiger notärztlicher Reanimation kam für die Frau jede Hilfe zu spät", hieß es weiter. Die 68-Jährige starb noch vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme, für die Untersuchungen eines Gutachters und für das Abschleppen des Autowracks wurde die L3180 voll gesperrt. Der Verkehr werde über Schlüchtern-Vollmerz umgeleitet. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht hierfür Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0666196100 bei den Beamten melden sollen. Unfall Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt, Landstraße voll gesperrt Insbesondere werde der Fahrer eines Wagens gesucht, der "nachfolgende Autos mit Lichthupe auf den Unfallwagen aufmerksam machte", betonte der Sprecher zum Abschluss.

