Schock an Bord von Karnevals-Reisebus: Zweijähriger in Lebensgefahr

Seligenstadt - Schweres Unglück am Rosenmontag in Südosthessen ! Dort kollidierten ein Auto und ein Reisebus. Ein Großaufgebot von Rettungskräften befand sich im Einsatz - zudem soll es gleich mehrere Verletzte, darunter ein lebensbedrohlich verletztes Kleinkind, zu beklagen geben.

Aufgrund einer Vielzahl an Verletzten musste auch ein Rettungshubschrauber anrücken. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befand sich ein mit 36 Personen besetzter Reisebus auf seiner Route auf der L2310 nahe Seligenstadt (Landkreis Offenbach am Main).

Dort kam es dann gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich an der Aschaffenburger Straße zu einem gewaltigen Frontalzusammenstoß, an dem ein schwarzer 1er BMW beteiligt war, der in der Folge komplett zerstört wurde.

Offenbar war die 27 Jahre alte Fahrerin des Wagens schuld an dem Crash, da sie beim Abbiegen den Bus schlichtweg übersehen hatte.

Auch der Reisebus nahm massiven Schaden im Frontbereich und wurde auf den nahe gelegenen Grünstreifen abgedrängt. Ersten Einschätzungen zufolge soll eine Unachtsamkeit bei einem Abbiegemanöver ursächlich gewesen sein.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden laut Angaben der Polizei insgesamt 14 Personen verletzt, darunter ein zwei Jahre alter Junge, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber schnellstmöglich in eine Klinik kam.