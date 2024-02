Schock-Unfall! Brückengeländer durchbohrt BMW und verletzt Fahrer schwer

Eineinhalb Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte darum, den 27 Jahre alten BMW-Fahrer aus dem Wrack zu befreien. © vifogra / Lamminger

Die Metallteile des Geländers haben laut Reportern vor Ort den jungen BMW-Fahrer in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in eine komplizierte Lage gebracht.

Entsprechend herausfordernd war der Einsatz für die durch einen Anwohner alarmierten Rettungskräfte.

Etwa 90 Minuten brauchten die Helfer am Unfallort zwischen Petting und Waging am See, um den 27-Jährigen aus dem Wrack zu befreien.

Während die Feuerwehr mit schwerem Gerät die Voraussetzungen schaffte, den Mann aus dem Wagen zu holen, wurde dieser von BRK und Notarzt versorgt.

Im Anschluss konnte der Verunfallte mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden.