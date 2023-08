Schrecklicher Unfall in der Kurve: 56-Jährige stirbt, hochschwangere Frau verletzt

Bienenbüttel - Eine 56 Jahre alte Frau ist im Landkreis Uelzen ( Niedersachsen ) mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und kurz nach dem Unfall gestorben.

Drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine 56-jährige Frau erlag dort ihren Verletzungen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Sie kam am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zwischen Bienenbüttel und Niendorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 28 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau saßen. Die Frau ist im neunten Monat schwanger. Die Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt.