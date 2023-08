17.08.2023 12:00 Schrecklicher Unfall in Köln: Lkw überfährt Fußgängerin

An einer Kreuzung in Köln-Bickendorf ist es am gestrigen Mittwochnachmittag zu einem schrecklichen Unfall gekommen.

Von Florian Fischer

Köln - An einer Kreuzung in Köln-Bickendorf ist es am gestrigen Mittwochnachmittag zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Bei einem Unfall in Köln wurde eine Frau (57) lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Das tragische Unglück ereignete sich an der Ecke Vogelsanger Straße und Vitalisstraße. Nach Angaben der Polizei ist der 36-jährige Lkw-Fahrer gegen 16.15 Uhr nach links in Richtung Widdersdorfer Straße abgebogen. Dabei übersah der Mann die 57-jährige Fußgängerin, die stadtauswärts unterwegs war, und erfasste diese mit der Front des Lkw. Zeugenangaben zufolge hatten beide Beteiligten zu diesem Zeitpunkt "Grün". Unfall Frontal-Crash sorgt für Hubschraubereinsatz: Zwei Kleinkinder schwer verletzt Rettungskräfte brachten die Frau aufgrund ihrer schweren Verletzungen in eine Klinik. Aktuell besteht noch Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa