Wendemanöver geht schief: Segelboot kentert auf dem Rhein

Die Wasserrettung der Feuerwehr Neuss rückte am Sonntag mit zahlreichen Kräften zu einem gekenterten Segelboot aus. (Symbolfoto) © Feuerwehr Neuss

Nach Angaben der Feuerwehr Neuss waren die Kameraden am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu dem Schiffsunglück auf dem Rhein alarmiert worden.

Die beiden Segler hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Wasser befunden, bekamen jedoch noch vor Eintreffen der ersten Kräfte Hilfe von zufällig vorbeifahrenden Wassersportlern, die ihnen aus dem Rhein halfen und anschließend versuchten, das gekenterte Segelboot wieder aufzurichten.



Nach nur wenigen Minuten waren dann auch die Wasserrettungskräfte vor Ort und übernahmen die weiteren Maßnahmen: So wurde das Boot wieder in Position gebracht und anschließend in den nächstgelegenen Hafen nach Düsseldorf-Volmerswerth geschleppt, wie es hieß.

Gleichzeitig wurden die gekenterten Segler vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht, die glücklicherweise aber keinerlei Verletzungen feststellen konnten.