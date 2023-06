Schulbus und Güterzug kollidieren: Bahnstrecke muss gesperrt werden

Ratingen - Am Morgen kam es in Ratingen bei Düsseldorf zu einem gefährlichen Unfall an einem Bahnübergang: Ein Güterzug und ein Schulbus sind kollidiert.

Der Bus wurde an den Rand der Schienen gedrückt und erheblich beschädigt. © Feuerwehr Ratingen

Gegen 9.03 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. Angaben zufolge war es am Bahnübergang in der Straße "Am blauen See" zu einem Unfall zwischen dem Bus und einem herannahenden Güterzug gekommen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte darauf hingewiesen, dass der Bus für 70 Fahrgäste bestimmt sei, weshalb man vorsorglich mit einem Einsatzstichwort für eine größere Anzahl von Verletzten ausrückte.

Am Unfallort stellte sich hingegen schnell heraus, dass niemand verletzt wurde und der Busfahrer, welcher sich allein im Bus befunden hatte, das Fahrzeug vor dem Zusammenprall hatte verlassen können.

Der Güterzug hatte den Reisebus touchiert und in Richtung des angrenzenden Gebäudes gedrückt. Die Mauer des Hauses blieb unbeschadet. Allerdings musste der Bahnübergang gesperrt und weitere nachfolgende Reisebusse umgeleitet werden.

Ursprünglich sollte der Bus Schülerinnen und Schüler an die Naturbühne "Blauer See" fahren.