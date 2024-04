Schulleiter äußert sich nach Reisebus-Unfall auf der A45: "Das sollte jeder wissen!"

Der Reisebus, voll besetzt mit Schülern und Lehrern auf dem Weg nach England, kam am frühen Sonntagmorgen von der Straße ab. © Berthold Stamm/dpa

"Die Spuren am Unfallort und der technische Zustand des Reisebusses lassen bislang keine Schlüsse zum Unfallhergang zu", teilte die Dortmunder Polizei mit.



Rund zehn Stunden habe man die Unglücksstelle untersucht. Dabei entstand unter anderem ein 3D-Bild vom Unfallort. Das Messverfahren und der Bus selbst würden allerdings noch keinen Aufschluss darüber geben, warum der Reisetross in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt war.

Erst wenn alle Fahrgäste als Zeugen befragt wurden, könne eine abschließende Bewertung zur Unfallursache getroffen werden. Über das "Wann" machte die Polizei keine Angaben.

Mit 67 Schülern und fünf Lehrern des Steinmühle-Gymnasiums Marburg an Bord, war der Reisebus am Sonntag auf dem Weg nach London. Gegen halb sieben in der Früh kam der Wagen von der Straße ab.