Schwerer Betriebsunfall: 100-Kilo-Box fällt auf Arbeiter

Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Arbeiter ins Krankenhaus. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 55-Jährige am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in einem Betrieb mehrere der Metallboxen mit einem speziellen Gerät stapeln.

Eine rund 100 Kilogramm schwere Box sei dabei heruntergefallen und habe den Mann am Kopf getroffen.

Er musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.