01.03.2025 17:05 Schwerer Crash beim Abbiegen: Zwei Personen in Opel eingeklemmt

Bei einem Unfall am heutigen Samstagmittag in Nidderau wurden zwei Personen in ihrem Wagen eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von Marc Thomé

Nidderau - Bei einem Unfall am heutigen Samstagmittag im hessischen Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) wurden zwei Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die beiden Personen wurden durch den heftigen Zusammenprall in dem Opel eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. © 5VISION.NEWS Ein Mann befuhr mit seinem Renault die B521 von Eichen nach Heidenbergen, als er dort in Richtung des Industriegebiets abbiegen wollte. Beim Linksabbiegen habe der Mann laut Polizei einen entgegenkommenden Opel Corsa übersehen und es kam zu einem heftigen Crash. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Fahrer und die Beifahrerin des Opels in ihrem Wagen eingeklemmt. Unfall "Holpern" beim Anfahren: Lkw-Fahrer überrollt Fußgänger Die Feuerwehr konnte die beiden aus dem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde laut Polizei bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik bringen musste. Auch der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin des Opels wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Jens Stratenschulte/dpa Der Fahrer des Renaults blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B521 für längere Zeit voll gesperrt, was zu längeren Staus in beiden Richtungen führte.

