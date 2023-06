Schwerer Motorradunfall in der Sächsichen Schweiz: Drei Personen verletzt

Sebnitz - In der Sächsischen Schweiz kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall. Dabei trugen drei Menschen zum Teil schwere Verletzungen davon.

Das Vorderrad der Ducati Panigale V4S wurde fast abgerissen. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der S154 von Sebnitz in Richtung Lichtenhain.

Der 63-jährige Fahrer einer Honda kam kurz vor dem Ortseingang Lichtenhain in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort krachte er mit einer entgegenkommenden Ducati zusammen, auf der sich ein 26 Jahre alter Fahrer und eine Beifahrerin (24) befanden.

Alle drei Personen wurden bei dem Crash verletzt. Der 63-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen. Die anderen zwei wurden per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Neben Sanitätern und Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren von Lichtenhain und Sebnitz vor Ort. Sie beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe und sperrten die Straße.

Die Motorräder wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.