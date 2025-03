Schwerer Unfall beim Abbiegen: Lkw-Fahrer erfasst Radlerin, Passanten handeln sofort

Wesseling - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw hat eine Radfahrerin (59) in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) schwere Verletzungen erlitten. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht.

Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Radlerin (59), die nach dem Unfall in eine Klinik gebracht wurde. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Angaben der Polizei zufolge war ein Lkw-Fahrer (58) am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in Wesseling-Berzdorf unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen den Kreisverkehr an der Brühler Straße auf das Gelände einer Tankstelle verlassen wollte.

Dabei stieß er jedoch mit der Radlerin zusammen, die zur selben Zeit auf dem dortigen Geh- und Radweg unterwegs war. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Lkw-Fahrer und weitere Passanten verständigten sofort den Notruf und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Anschließend wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht.