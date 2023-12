Schwerer Unfall! Fahrer wird aus Wagen geschleudert und stirbt

Der Wagen prallte gegen einen Baum. © Kreisfeuerwehr

Der Mann sei am Donnerstagabend an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 35-Jährige sei am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in Hude auf der Bremer Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs gewesen.

Aus zunächst unklaren Gründen kam sein Wagen im Bereich Tweelbäke auf gerader Strecke und alleinbeteiligt von der Straße ab, rammte mit dem Fahrzeugheck einen Baum und blieb auf einem Feld stehen.

Der Fahrer wurde aus dem Auto in einen Graben geschleudert, Ersthelfer zogen ihn aus dem Graben. Er kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.