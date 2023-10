Schwerer Unfall: Frau will Landstraße überqueren und wird frontal von VW-Fahrer erfasst

Neunkirchen-Seelscheid - In Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis) ist eine Frau am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Golf-Fahrer (20) hatte die 49-Jährige frontal erfasst. Die Frau musste in eine Klinik eingeliefert werden. © Marius Fuhrmann

Laut einem Sprecher der Polizei war die 49-Jährige am Samstagabend gegen 21.10 Uhr an einer Haltestelle nahe der Hennefer Straße im Ortsteil Wolperath aus einem Linienbus gestiegen, der von Neunkirchen in Richtung Hennef-Happerschoß fuhr.

Die Frau begab sich zum Heck des Busses und wollte von dort aus die Fahrbahn der L352 überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam!

Demnach wurde die 49-Jährige auf der Landstraße plötzlich vom VW Golf eines 20-Jährigen erfasst, der die L352 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren hatte.

Die Frau wurde den Angaben zufolge im Frontbereich des Wagens aufgeladen, krachte offenbar gegen die Windschutzscheibe und erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Patientin und brachten sie in ein Krankenhaus.