25.04.2024 09:28 1.709 Schwerer Unfall im Erzgebirge: Lancia fährt in Zaun und bleibt auf Seite liegen

Eine Lancia-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen in Zwönitz in einen Zaun gefahren. Das Auto blieb dann auf der Seite liegen.

Von Victoria Winkel

Zwönitz - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen in Zwönitz (Erzgebirgskreis) wurde eine Lancia-Fahrerin verletzt. Der Lancia blieb nach dem Unfall auf der Seite liegen. © Niko Mutschmann Der Unfall passierte gegen 7.15 Uhr auf der Dorfchemnitzer Straße. Die Fahrerin kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun. Der Lancia blieb schließlich auf der Seite liegen. Nach Informationen von der Unfallstelle mussten die Kameraden der Feuerwehr die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Dazu wurde das Dach aufgeschnitten. Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Unfall Auto prallt mit Linienbus zusammen: Fünf Personen verletzt Die Dorfchemnitzer Straße musste voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Feuerwehren aus Zwönitz, Brünlos und Kühnhaide im Einsatz, ebenso wie der Verkehrsunfalldienst und der Ölschadensdienst.

Titelfoto: Niko Mutschmann