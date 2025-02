02.02.2025 16:52 Schwerer Unfall im Kreis Karlsruhe: Lebensgefährlich Verletzter in Klinik geflogen!

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Waghäusel. Ein Mann befindet sich in einem lebensgefährlichen Zustand.

Von Johanna Baumann

Waghäusel - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Waghäusel (Kreis Karlsruhe). Ein Mann befindet sich in einem lebensgefährlichen Zustand. Der Motorrad-Fahrer stürzte zu Boden. © Tim Müller / EinsatzReport24 Gegen 13.40 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L555 in südlicher Richtung. In Höhe eines Kreisverkehrs kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der 39-jährige Fahrer war gerade dabei, in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Den Motorradfahrer soll er hierbei jedoch übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Unfalls erlitt der Zweiradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit mehreren Wagen sowie einem Hubschrauber im Einsatz. © Tim Müller / EinsatzReport24 Mittlerweile konnte die Landstraße wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich laut aktuellem Stand auf rund 30.000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24