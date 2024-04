18.04.2024 16:25 Schwerer Unfall in Hessen: Rettungsheli bringt BMW-Fahrerin in Klinik

Auf der Kreuzung der Hauptstraße mit der Bahnhofstraße in Bruchköbel kam es am Mittwoch zu einem verhängnisvollen Unfall: Ein BMW X5 krachte in einen Ford!

Von Florian Gürtler

Bruchköbel - Auf der Kreuzung der Hauptstraße mit der Bahnhofstraße im südosthessischen Bruchköbel kam es am gestrigen Mittwoch zu einem verhängnisvollen Unfall - ein Rettungshubschrauber musste eine schwer verletzte Frau auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus bringen! Ein Rettungshubschrauber brachte eine 42-jährige Frau in ein Krankenhaus: Die BMW-Fahrerin war bei einem Unfall in Bruchköbel zuvor schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala Der Crash ereignete sich gegen 17.45 Uhr, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte. Demnach war ein 20-jähriger Mann mit einem Ford B-Max in der Bahnhofstraße unterwegs. Als Beifahrer saß ein 19-Jähriger mit im Auto. Der Fahrer aus Bruchköbel fuhr auf die Kreuzung, nachdem die Ampel für ihn auf Grün umgesprungen war. Dabei krachte ein auf der Hauptstraße fahrender BMW X5 ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen des 20-Jährigen. Unfall Biker wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt und nur durch Zufall entdeckt Der junge Mann aus Bruchköbel überstand den Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Sein jüngerer Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, er wurde vom herbeigeeilten Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die 42-jährige BMW-Fahrerin hingegen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg zu weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Zusammenstoß auf Kreuzung in Bruchköbel: Polizei sucht Zeugen Den bei dem Crash entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Erst am späten Mittwochabend konnte der Unfallbereich wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizisten haben aber bereits eine erste Vermutung: Sie nehmen an, dass die BMW-Fahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis eine für sie auf Rot geschaltete Ampel übersah. Die für den Fall zuständige Polizeistation Hanau sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Ablauf und zur Ursache des Zusammenstoßes in Bruchköbel geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0618190100 entgegen.

Titelfoto: Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala