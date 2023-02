21.02.2023 16:39 Erneut schwerer Unfall in Halle: Mann wird von Betonmischer angefahren und stirbt

Ein Mann ist am Dienstagmorgen in Halle von einem Betonmischer angefahren und so schwer verletzt worden, dass er später verstarb.

Halle (Saale) - Ein Mann ist am Dienstagmorgen in Halle von einem Betonmischer angefahren und so schwer verletzt worden, dass er später verstarb. In Halle wurde am Dienstag ein Mann von einem Betonmischer angefahren. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, starb dort jedoch. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Wie es zu dem Unfall gegen 9 Uhr in der Ludwig-Wucherer-Straße kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Man habe die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Der Mann war zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen Verletzungen jedoch erlag.

Die Ludwig-Wucherer-Straße blieb im Zuge der Unfallaufnahme sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Straßenverkehr in Richtung Steintor gesperrt. Unfall 20-Jährige bei schwerem Autounfall tödlich verletzt Es ist bereits der zweite verheerende Unfall in Halle in dieser Woche. Eine 21-Jährige ist am Montag auf dem Rosenmontagsumzug von einem Mottowagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.

Erstmeldung von 11.14 Uhr, aktualisiert um 16.39 Uhr

