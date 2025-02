Lkw erfasst Radfahrerin und schleift sie mehrere Meter mit

Die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten im Großaufgebot an. © René Priebe / PR-Video

Der Unfall geschah am frühen Dienstagmorgen in der Heidelberger Altstadt. Ein Laster-Fahrer (48) war auf der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckplatz unterwegs. Beim Abbiegen in die Schurmannstraße übersah er die 64-Jährige auf einem Fahrradweg.

Diese fiel daraufhin zu Boden und geriet unter den Lkw, der sie mehrere Meter mitschleifte.

Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Radfahrerin in eine Klinik. Nach aktuellem Stand der Polizei befindet sie sich in kritischem Zustand.