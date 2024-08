06.08.2024 11:44 1.725 Schwerer Unfall in Oberlungwitz: Frau wird von Auto erfasst

In der Poststraße in Oberlungwitz kam es am Dienstag zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Von Claudia Ziems

Oberlungwitz - Schwerer Unfall am Dienstag in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau)! In der Poststraße kam es am Dienstag zu einem Unfall, bei dem eine Frau (32) verletzt wurde. © Andreas Kretschel Gegen 10.25 Uhr kam es in einer Einfahrt in der Poststraße zu dem schweren Vorfall. Hier wurde nach ersten Informationen eine Frau (32) von einem Auto (Fahrerin 76) erfasst. Nach Polizeiangaben wurde die 32-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Unfall Vater will Ball aus Fluss fischen, plötzlich findet er Schreckliches Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei bisher noch völlig unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel