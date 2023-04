Schwerer Unfall in Rheinland-Pfalz: Mit zwei Promille gegen Mauer und Garage gekracht

Offenbach an der Queich - Ein Mazda donnerte erst gegen einen Zaun, rammte dann eine Mauer und krachte im Anschluss noch gegen eine Garage: In der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich im Süden von Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem verhängnisvollen Unfall .

Der Crash ereignete sich gegen 2.35 Uhr auf der Hauptstraße von Offenbach in Fahrtrichtung Herxheim, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.

Der Mazda-Fahrer klagte nach dem Unfall in Offenbach an der Queich über Schmerzen in der Brust. Er wurde daher vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor wurde an ihm jedoch ein erster Alkohol-Test durchgeführt, dieser ergab einem Sprecher zufolge einen Wert von zwei Promille.

In der Folge wurde dem 42-Jährigen in der Klinik auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen, um den exakten Promille-Wert bestimmen zu können. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Er müsse sich in jedem Fall in einem "Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung" verantworten, betonte der Polizeisprecher noch und ergänzte: "Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt."