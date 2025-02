"Holpern" beim Anfahren: Lkw-Fahrer überrollt Fußgänger

Troisdorf - In Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 68-jähriger Fußgänger von einem Lkw überrollt worden. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Troisdorfer und brachten ihn in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben der Polizei war ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Sankt Augustin am späten Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße Richtung Köln-Lind unterwegs, als er an der Kreuzung zur Waldstraße/Niederkasseler Straße an einer roten Ampel hielt.

"Als diese dann grünes Licht anzeigte und der Mann losfuhr, bemerkte er ein Holpern des rechten Vorderreifens", schilderte ein Sprecher der Beamten, woraufhin der 62-Jährige sofort stoppte, ausstieg und nach dem Rechten sah. Dabei habe er dann den 68-Jährigen auf der Fahrbahn entdeckt, hieß es weiter.

Zeugen, die den Unfall von einem nahe gelegenen Café aus beobachtet hatten, erklärten gegenüber der Polizei, dass der Fußgänger zuvor plötzlich aus unklarer Ursache auf die Straße getreten und gegen den anfahrenden Lkw geraten war. Dabei sei der Mann gestürzt und vom rechten Vorderrad des Lasters überrollt worden.