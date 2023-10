Schwerer Unfall: Kleinwagen und Polizeiauto prallen zusammen - Mutter und Sohn in Lebensgefahr

Neuss - Bei einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einer Opel-Fahrerin (49) sind am Sonntag mehrere Menschen in Neuss zum Teil schwer verletzt worden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden massiv demoliert.

Das Polizeiauto wurde bei dem schweren Crash im Frontbereich völlig zerstört. Die Insassen wurden leicht verletzt. © Jan Ohmen

Wie ein Polizeisprecher berichtete, war ein Streifenwagen der Polizeiwache Neuss am Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Bergheimer Straße Richtung Reuschenberg unterwegs.

Die Beamten hätten dabei einsatzbedingt das Blaulicht genutzt und seien nach ersten Erkenntnissen an einer dortigen Ampel bei Rot weiter gefahren.

Zeitgleich war die 49-jährige Neusserin samt ihres 13-jährigen Sohnes an Bord in ihrem Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung auf der Bergheimer Straße unterwegs. Die Frau hatte ersten Erkenntnissen zufolge Grün und wollte nach links auf die Autobahn abbiegen, als es im Bereich der Auffahrt zur A46 zum heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Während die beiden Polizeibeamten, die im Streifenwagen gesessen hatten, leichte Blessuren davontrugen, erlitten die 49-Jährige und ihr Sohn schwerste Verletzungen. "Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden", schilderte der Sprecher.

Die beteiligten Autos wurden bei dem schweren Crash massiv beschädigt. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt.