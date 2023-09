10.09.2023 21:08 Schwerer Unfall: SUV wird in Fahrradgruppe geschleudert! Zwei Menschen in Lebensgefahr

Zwei Menschen schweben nach einem Unfall bei Hilpoltstein in Mittelfranken in Lebensgefahr. Ein SUV schleuderte in eine Fahrradgruppe.

Von Benedikt Zinsmeister

Hilpoltstein - Am Sonntagabend hat sich in Bayern ein tragischer Unfall ereignet. Zwei Fahrradfahrer schweben in Lebensgefahr! Die Unfallstelle auf der ST2238: Zwei Fahrradfahrer erlitten hier lebensgefährliche Verletzungen. © vifogra / Eberlein Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 17.10 Uhr auf der ST2238 von der A9 kommend in Richtung Hilpoltstein (Landkreis Roth) unterwegs. An der Abzweigung nach Patersholz wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Tiguan. Es kam zum Frontal-Crash. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kompakt-SUV von der Fahrbahn und in eine achtköpfige Fahrradgruppe geschleudert, die gerade im Kreuzungsbereich wartete. Drei Fahrradfahrer wurden hierbei erfasst. Unfall Alkoholfahrt: Wagen überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt! Zwei Männer im Alter von 47 und 54 Jahren erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Rettungshubschrauber brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die dritte erfasste Person - eine 50-jährige Frau - kam mit leichteren Verletzungen davon. Auch die beiden Autofahrer wurden laut Polizei leichter verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Titelfoto: vifogra / Eberlein