Schwerer Unfall: Vierjähriger rennt bei Rot über Ampel und wird von Auto erfasst

Jena - In einem Stadtteil von Jena ist am Montag ein kleiner Junge von einem Auto erfasst worden.

Der 30-Jährige hatte Grün, das Kind (4) Rot - dennoch kam es zu dem schweren Unfall. (Symbolfoto) © 123RF/belchonock

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 30-Jähriger an der grün gewordenen Ampel einer vierspurigen Straße in der Stadtrodaer Straße losgefahren.

Zu diesem Zeitpunkt rannte ein Vierjähriger über die rote Fußgängerampel. Der Junge wurde von dem beschleunigenden Auto erfasst.

Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Kind von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige kam mit dem Schrecken davon.