17.07.2023 16:42 Tesla-Fahrerin erfasst Radfahrer im Berufsverkehr, dieser stirbt im Krankenhaus!

Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Kalkum hat sich am Montag ein Duisburger tödliche Verletzungen zugezogen. Er starb noch am Unfallort.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Im Stadtteil Kalkum hat sich am heutigen Montagmorgen ein 40-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall tödliche Verletzungen zugezogen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann nur kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus - dort erlag er seinen Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Der Mann war nach Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden auf seinem Fahrrad auf Höhe der Straße "An der Anger" unterwegs, als er vom Tesla einer 54-Jährigen erfasst worden ist. Für die Frau aus Mettmann blieb keinerlei Zeit zum Reagieren. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf den Tesla geschleudert - dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und brachten ihn schließlich in ein Krankenhaus. Dort erlag der 40-Jährige nur wenig später seinen Verletzungen. Unfall Mann kracht auf Flucht vor der Polizei mit Volvo in Notarztwagen - tot! Für die Polizei haben nun die Ermittlungen zu dem Unfall begonnen. Aus diesem Grund suche man aktuell nach Zeugen, die den genauen Unfallhergang beschreiben können. Hinweise können telefonisch unter 02118700 weitergeleitet werden.

