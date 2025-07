Junger Autofahrer rast absichtlich mit Beifahrerin in Böschung: Mordkommission ermittelt!

Langenfeld - Bei einem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall in Langenfeld hat ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Alles in Kürze

Der Wagen des 19-Jährigen blieb völlig demoliert in der an die A59 angrenzenden Böschung liegen. © Patrick Schüller

Wie die Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war der junge Mann gegen 23.47 Uhr mitsamt der 18-Jährigen an Board auf der A59 Richtung Dinslaken unterwegs gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er sein Auto in Höhe der Abfahrt Richrath dann anscheinend absichtlich mit hoher Geschwindigkeit in den Grünstreifen gesteuert, wo es zunächst einen Verkehrsleitpfosten touchierte, sich anschließend überschlug und schließlich schwer beschädigt in der Böschung zum Stillstand kam.

Während der 19-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde, zog sich die 18-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Auch Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, wie Bilder vom Unfallort zeigen.

Aufgrund des Hergangs des Unfalls richtete die Polizei eine Mordkommission ein, die nun weitere Ermittlungen aufgenommen hat. Man ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es.