Seat rammt VW bei Wiesbaden: Drei Menschen in Klinik

Wiesbaden - Eine 20-jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Seat auf die Gegenfahrbahn: Auf der B40 zwischen dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim und Hochheim am Main kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem verhängnisvollen Unfall .

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B40 zwischen Wiesbaden/Mainz-Kostheim und Hochheim am Main wurden am Dienstagabend drei Menschen verletzt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 18.54 Uhr "circa 300 Meter nach der Einmündung 'Kommerzienrat-Disch-Brücke'", wie ein Sprecher der Polizei in Westhessen erklärte.

Demnach war die 20-jährige Wiesbadenerin mit einem Seat in Fahrtrichtung Hochheim unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 51 Jahre alte, ebenfalls aus Wiesbaden stammende Frau zusammen mit einem 26 Jahre alten Beifahrer in einem VW in entgegengesetzter Richtung auf der B40.

Die Seat-Fahrerin geriet aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn - es kam zum Zusammenstoß mit dem VW der 51-Jährigen.

Bei dem Crash wurden beide Autofahrerinnen sowie der junge Mann in dem VW verletzt. Sie alle wurden von Einsatzkräften es Rettungsdiensts versorgt und "zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht", wie der Polizeisprecher ergänzte.

Er fügte hinzu, dass bei allen drei Unfallbeteiligten die Verletzungen nicht lebensbedrohlich seien.