09.01.2024 11:30 Senior überfährt Fußgängerin: Die erleidet schwere Verletzungen

Von Florian Fischer

Wermelskirchen - Am gestrigen Montagmittag ist es in Wermelskirchen in Höhe der Kreuzung Obere Remscheider Straße / Telegrafenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine 24-jährige Fußgängerin schwer verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Nach Angaben der Polizei war ein 72-jähriger Mann aus Wermelskirchen gegen 13.45 Uhr mit seinem Opel auf der Telegrafenstraße unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr wollte der Senior nach rechts in die Obere Remscheider Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine 24-jährige Fußgängerin aus Wermelskirchen und erfasste sie. Die Frau erlitt bei dem Crash schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Daher wurde sie mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand ein leichter Sachschaden mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa