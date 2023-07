Senior will abbiegen und kracht gegen Hauswand: 82-Jährige schwer verletzt

Plügge/Landkreis Ostholstein - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag ein 80-jähriger Mazda-Fahrer in der Gemeinde Göhl ( Schleswig-Holstein ) statt rechts abzubiegen gegen eine Hauswand gekracht. Alle drei Insassen wurden teilweise schwer verletzt.

Der Mazda erlitt durch den Unfall einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. © Arne Jappe

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr am gestrigen Sonntag, wie ein Sprecher der Lübecker Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 80-jährige Fahrer auf der Landesstraße 59 auf Höhe der Ortschaft Plügge beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe erst das grüne Ortsschild mitgenommen und dann mit der Beifahrerseite eine Hauswand touchiert.

Durch die Berührung mit dem Haus habe der Mazda sich den Angaben zufolge gedreht und sei dann andersherum zum Stehen gekommen.

Der 80-jährige Fahrer und sein 84 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt, eine 82-Jährige, die auf der Rückbank saß, erlitt jedoch schwere Verletzungen.

Zunächst habe auch Lebensgefahr bestanden, so der Sprecher. Die Seniorin musste von den angeforderten Rettungskräften aus dem Auto herausgeschnitten werden, da sie nicht mehr in der Lage war, sich eigenständig zu befreien.

Anschließend wurde die Seniorin per Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Zum aktuellen Zeitpunkt schwebe sie nicht mehr in Lebensgefahr.