Silvesterrakete auf Menschen abgefeuert: 16-Jährige schwer verletzt!

Der Feuerwerkskörper traf das Mädchen am Kopf. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Kurz nach Mitternacht feierte die 16-Jährige mit ihrer Familie sowie rund 20 weiteren Menschen auf einer Wiese in der Fasanenhofstraße.

Dort wurde der Teenager von einem Feuerwerkskörper getroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Laut aktuellem Stand wurde die Silvesterrakete von drei Unbekannten in Richtung einer Personengruppe abgefeuert. Es besteht somit der Verdacht auf schwere Körperverletzung.