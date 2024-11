Skoda donnert frontal in Lexus: Fahrer klemmt in Wrack fest - drei Personen verletzt

Hennef - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hennef wurden am frühen Samstagabend gegen 19.40 Uhr drei Menschen verletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der heftigen Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Marius Fuhrmann

Laut den Angaben der Polizei fuhr eine 36-jährige Frau aus Buchholz zusammen mit ihrem Beifahrer (37) in einem Lexus auf der Westerwaldstraße in Richtung Uckerath. In Höhe der Einmündung "Fernblick" krachte es plötzlich.

Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer, der in entgegenkommender Richtung unterwegs war, geriet in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in den Lexus der Buchholzerin.

Der Unfallverursacher aus Sankt-Augustin wurde bei dem Crash in seinem Wagen eingeklemmt und musste vor Ort durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Insassen des Lexus konnten das Wrack hingegen selbständig verlassen.

Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zunächst vor Ort medizinisch betreut und anschließend vom alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Für die Einsatzmaßnahmen musste die Westerwaldstraße für den Verkehr zunächst komplett gesperrt werden. Später wurde der Verkehr dann bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 21.45 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.