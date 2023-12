21.12.2023 10:54 Skoda kracht mit Rettungswagen zusammen: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Oldenburg in Holstein zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Skoda Octavia.

Von Nora Petig

Oldenburg - Am Donnerstagmorgen kam es in Oldenburg in Holstein zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Skoda Octavia. Die Besatzung des Rettungswagens wie auch der Autofahrer (38) und seine beiden Kinder kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. © Arne Jappe Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, kollidierten der Rettungswagen und das Auto gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung Giddendorfer Weg und Ostlandstraße. Der Rettungswagen selbst sei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen, hieß es weiter. Der 38-jährige Skoda-Fahrer, seine zwei im Auto sitzenden Kinder wie auch die Besatzung des Rettungswagens (zwei Personen) kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Unfall Unfall mit drei Autos: Sieben Personen verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr Die Fahrbahn war wegen der Aufräum- und Abschlepparbeiten bis 9.15 Uhr gesperrt. Die Polizei rechnet mit einem wirtschaftlichen Totalschaden.

