Autofahrer (†24) stirbt bei schwerem Frontalcrash in Nordhessen

Sontra - Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ist am Morgen des heutigen Freitags ein 24 Jahre alter Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. © HessennewsTV

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann in seinem Renault auf der Landstraße zwischen Blankenbach und Sontra unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr die Kontrolle über den Wagen verlor - möglicherweise, nachdem er einen über die Straße laufenden Hasen überfahren hatte.

Das Fahrzeug geriet so auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit der Leitplanke und blieb schließlich quer zur Straße stehen.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 29 Jahre alte Frau in ihrem Auto die Landstraße in der Gegenrichtung, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachte frontal in den Wagen des 24-Jährigen.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Fahrerin des anderen Wagens wurde lediglich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.