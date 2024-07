04.07.2024 17:17 2.376 Spektakulärer Unfall: Bauschutt-Laster stürzt meterweit von Brücke

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Europabrücke in Koblenz zu einem schweren Alleinunfall. Dabei stürzte ein Bauschutt-Lkw etwa fünf Meter in die Tiefe.

Von Angelo Cali

Koblenz - Ein wahrhaft spektakulärer wie auch folgenschwerer Unfall ereignete sich am heutigen Donnerstagmorgen auf der Europabrücke in Koblenz. Ein Lastwagen stürzte dabei meterweit in die Tiefe. Der Fahrer des Lkw kam nach dem heftigen Sturz mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. © WinklerTV Dass es bei diesem heftigen Crash nicht noch mehr Verletzte gab, grenzte fast schon an ein Wunder. Doch was war genau geschehen? Hierzu lieferte das Koblenzer Polizeipräsidium erste Antworten. Dem Bericht nach fuhr der 35 Jahre alte Fahrer mit seinem Lkw die B9 in Richtung Andernach/Bonn. Als er gegen 9.28 Uhr den Überflieger des Saarplatzkreisels erreichte, kam er aus bislang nicht genau bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach aufgrund der Geschwindigkeit und des Gewichts seines mit Bauschutt beladenen Fahrzeugs das Geländer und stürzte in der Folge rund fünf Meter in die Tiefe. Auf dem Zubringer zur B9 kam er schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte hierbei noch Glück im Unglück. Zwar wurde sein Gefährt durch den herabstürzenden Laster im Heckbereich touchiert, verletzt wurde er selbst dabei aber nicht. Unfall Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße Der 35-Jährige kam hingegen mit schwersten Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Unfall ohne Fremdeinwirkung stattfand. Die komplizierten Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden und konnten mittlerweile beendet werden. Bauschutt-Lkw stürzt fünf Meter von Europabrücke hinab: Komplizierte Bergung bis in den Nachmittag Derweil hat sich das Unfallaufnahme-Team der Koblenzer Verkehrsdirektion in die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet. Auch ein medizinischer Notfall seitens des Fahrers wird derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen.

