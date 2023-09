Spektakulärer Unfall: SUV-Fahrer schießt durch Garagenwand und landet auf Bahnstrecke

Remscheid - Am Freitag hat sich in Remscheid (NRW) ein spektakulärer Unfall ereignet, bei dem ein SUV-Fahrer Verletzungen davontrug. Eine Bahn-Strecke musste derweil gesperrt werden.

Der SUV landete seitlich im Gleisbett. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. © Tim Oelbermann

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend mitteilte, waren die Kameraden am Nachmittag gegen 15.55 Uhr in die Von-Bodelschwingh-Siedlung alarmiert worden.

Demnach war ein SUV-Fahrer dort zuvor durch die Wand seiner Garage gekracht, rutschte anschließend eine dahinter befindliche etwa 30 bis 40 Meter tiefe Böschung hinab und landete schließlich seitlich im Gleisbett der dortigen Strecke der S-Bahn-Linie 7.

Der Autofahrer wurde bei dem spektakulären Unfall leicht verletzt und konnte seinen SUV mithilfe der Einsatzkräfte selbstständig verlassen.

Der Zugverkehr auf der Strecke wurde derweil umgehend eingestellt und soll voraussichtlich noch bis zur Bergung des Autos andauern, wie der Sprecher erklärte. "Dies kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen", hieß es.

Für die komplizierte Bergung des Unfallwagens sei ein Kran der Deutschen Bahn angefordert worden.