Frau (†88) stirbt nach Kreuzungscrash in Sachsen

Der Fiat der 88-Jährigen nach dem Unfall. Der Sprinter war ihr in die Beifahrerseite gekracht. Die Seniorin erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ihre Beifahrerin wurde schwerst verletzt. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Neun Tage nach dem verheerenden Unfall an der Kreuzung Naunhofer Straße, Pomßener Straße und der Straße Am See erlag die Fiat-Fahrerin im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die 88-Jährige war am Nachmittag des 19. Februar auf der Kreuzung mit einem Mercedes Sprinter kollidiert. Der Kleintransporter war ihr in die Beifahrerseite gekracht, als die Frau gerade die Kreuzung überqueren wollte.

Wie die Polizei bereits am Tag nach dem Crash mitteilte, war die Ampelanlage der Kreuzung zu diesem Zeitpunkt ausgefallen und blinkte gelb. Der Sprinter hatte demnach Vorfahrt.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Kleintransporter noch gegen einen Renault eines 70-Jährigen geschleudert, bevor dieser zum Stehen kam.