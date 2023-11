20.11.2023 19:36 2.190 17-Jähriger in Zscherregrund-Höhle eingeklemmt!

Bei einer Wanderung durch den Zscherregrund wurde am Montagnachmittag ein Jugendlicher in einer Höhle am Wettinweg eingeklemmt.

Von Emma Schwarze

Stadt Wehlen - Bei einer Wanderung durch den Zscherregrund wurde am Montagnachmittag ein Jugendlicher in einer Höhle am Wettinweg eingeklemmt. Die Schlucht ist beliebt bei Wanderern - birgt jedoch auch einige Gefahren... © Marko Förster Wie die Bergwacht am frühen Abend mitteilte, war der 17-Jährige gegen 14 Uhr mit einer Gruppe Freunde bei Stadt Wehlen im Zscherregrund unterwegs, als sie unweit vom Weg die sogenannte Zscherregrundhöhle (Nr. 2) entdeckten. Durch diese wollten die Jugendlichen durch, doch als einer von ihnen gerade durchkletterte, blieb er plötzlich stecken. Unfähig sich aus eigener Kraft zu befreien, klemmte der 17-Jährige daraufhin mit Knie und Wade im Felsen der Bruchsteinhöhle. Auch seine Freunde konnten den Teenager nicht befreien. Unfall Mit über 2,5 Promille in Graben und gegen Baum: Autofahrer schwer verletzt Deshalb rief die Gruppe schließlich die Bergwacht Bad Schandau an und bat um Hilfe. Diese leitete schließlich über die Rettungsleitstelle in Dresden alle weiteren Maßnahmen ein. Sechs Kameraden der Bergwacht aus Pirna, Bad Schandau und Sebnitz machten sich auf den Weg zum Unglücksort. Gesichert an einem Seil begab sich ein Kamerad zu dem 17-Jährigen herab. Mit Hammer und Meißel wurde eine Ecke vom Felsen gelöst und der junge Mann aus seiner misslichen Lage befreit. Das nötige Werkzeug besorgte sich ein Bergretter spontan bei einem befreundeten Friseur in Rathen, der von dem Einsatz gehört hatte. © Marko Förster Die Bergretter befreiten den jungen Mann aus seiner misslichen Lage. © Marko Förster Der Rettungsdienst ASB brachte ihn anschließend in eine Klinik. Der Einsatz endete circa 16.30 Uhr.

Titelfoto: Marko Förster