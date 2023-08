10.08.2023 06:27 Stadtbahn mit 40 Insassen kracht in Auto: Fahrertür völlig demoliert

Zwei Stadtbahn-Unfälle an einem Tag! In Bonn ist am Mittwochabend eine Tram mit rund 40 Insassen in ein Auto gekracht.

Von Nicole Reich

Bonn – Schon wieder ist es in Bonn zu einem Unfall mit einer Stadtbahn gekommen! Die Stadtbahn stieß auf einer Kreuzung mit dem silberfarbenen Auto zusammen. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Nachdem es in den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs bereits so heftig gekracht hatte, dass eine Tram entgleist war, verunfallte am Abend die nächste Bahn. Gegen 20 Uhr war im Kreuzungsbereich der Sankt Augustiner Straße zur Adelheidisstraße eine Stadtbahn (Linie 66) mit einem silberfarbenen Auto zusammengestoßen, wie Feuerwehr und Rettungsdienst mitteilten. Glücklicherweise konnten die drei Autoinsassen den Wagen aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Unfall BMW-Fahrer kracht frontal in Kleintransporter: 59-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle In der Tram befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer rund 40 Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. An dem Auto entstand erheblicher Schaden. Die Bahn war genau mit der Fahrertür kollidiert und hatte diese völlig demoliert. Der Wagen musste abgeschleppt werden, während die Tram ihre Fahrt trotz Beschädigung nach der Unfallaufnahme weiter fortsetzen konnte. Die Fahrertür des Autos wurde eingedrückt, der Wagen musste abgeschleppt werden. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, blieb zunächst unklar. Insgesamt waren 25 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn