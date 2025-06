45 Kilometer Chaos: Massiver Pfingst-Stau reicht bis nach Bayern zurück

Alles in Kürze

Auf der Tauernautobahn A10 in Richtung Süden bildete sich im Bundesland Salzburg ein rund 45 Kilometer langer Stau , wie der Radiosender Ö3 berichtete. Die Blechlawine reichte demnach bis über die deutsche Grenze nach Bayern zurück.

Auch in Tirol kam es am Samstag bereits zu mehreren, teilweise längeren Verzögerungen. Betroffen waren in diesem Zusammenhang unter anderem die Region Innsbruck, die Brennerautobahn Richtung Italien und die Fernpass-Straße.